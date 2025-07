La Cambra de Terrassa (Barcelona) obre una convocatòria del Programa de Suport al Comerç 2025

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha obert una nova convocatòria del Programa de Suport al Comerç 2025 per a l'impuls estratègic dels negocis, informa en un comunicat aquest dimarts.

El programa inclou un 'diagnòstic d'innovació comercial' que estudia els punts forts i febles del negoci, i ofereix un informe amb suggeriments i idees per potenciar-ne la competitivitat.

L'anàlisi inclou aspectes amb les característiques generals de l'establiment, l'entorn comercial i els factors d'atractivitat, a més de la distribució dels elements a l'interior i l'exterior dels locals.

A més a més, s'organitzaran dues jornades per millorar la competitivitat i la innovació dels establiments, que seran dos tallers pràctics i presencials al novembre, dedicats als aparadors de Nadal i a la millora de l'experiència de compra.

El programa està gestionat per la corporació de dret públic i subvencionat íntegrament pels fons europeus Feder i la Secretaria d'Estat de Comerç, raó per la qual és de franc per als negocis.