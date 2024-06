La Cambra de Terrassa (Barcelona) obre ajuts perquè les empreses contractin joves

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha obert una convocatòria perquè les empreses de la seva demarcació demanin ajuts per contractar joves del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (Pice) de la Cambra d'Espanya.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimecres, el Pice s'inclou en el programa de Garantia Juvenil per a la inserció laboral o educativa de joves entre 16 i 29 anys i preveu ajuts de 5.000 euros per contractar-los.

El termini per presentar una sol·licitud acaba el 31 de desembre d'aquest any, o fins a l'esgotament dels ajuts disponibles, i les empreses interessades han de fer la petició a través de la seu electrònica de la Cambra de Terrassa.

L'adjudicació dels ajuts es farà per concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, prèvia comprovació dels requisits.

El Pice es gestiona a través de les cambres de comerç i compta amb el suport del Fons Social Europeu Plus (FSE+).