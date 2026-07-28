La Cambra de Terrassa (Barcelona) liderarà el projecte europeu Libeccio Plus en l'àmbit local

CÁMARA DE TERRASSA - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha explicat que liderarà el projecte europeu Libeccio Plus en l'àmbit local, que té l'objectiu de transferir a altres territoris mediterranis eines de turisme sostenible basades en dades, informa en un comunicat aquest dimarts.
La nova fase, emmarcada en el programa Interred Euro-MED, dona continuïtat al projecte Libeccio i "reconeix el paper de la corporació en la capitalització de resultats".
Aquesta nova etapa es farà entre juliol d'aquest any i desembre del 2027, i situa Terrassa "com un territori de referència en el procés de transferència del Destination Management Support System (DMSS).
Aquesta eina va ser desenvolupada i validada durant la primera fase del projecte i permetrà que Terrassa sigui l'exemple pràctic de digitalització i governança turística a escala europea, a més de servir de model a Occitània (França) i Croàcia.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible i responsable d'IT de la Cambra, Marianella Pereira, ha explicat que el nou projecte és "un reconeixement molt important a la tasca desenvolupada durant el projecte" i al paper de la Cambra.