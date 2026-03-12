La Cambra de Terrassa (Barcelona) lidera l'última fase del projecte Libeccio de turisme sostenible

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Terrassa (Barcelona) lidera l'elaboració del pla de capitalització del projecte europeu Libeccio, que entra en la fase final, amb la finalitat d'estendre els resultats del programa dedicat al turisme sostenible a altres destinacions mediterrànies.
Amb la participació de deu socis de set països europeus, Libeccio té com a objectiu "avançar en un model de turisme més sostenible a la regió mediterrània, mitjançant la transformació digital i l'ús d'eines basades en dades", informa l'entitat cameral en un comunicat aquest dijous.
La Cambra de Terrassa ha participat, conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa, en la recent reunió dels socis celebrada a Kotor (Montenegro).
"Liderem el pla de capitalització de Libeccio amb un doble objectiu: garantir la continuïtat i l'escalabilitat de la plataforma DMSS (Destination Management Support System) en altres territoris i assegurar la pervivència de l'ETIP (Euro Mediterranean Innovation Platform)", explica la responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenibilitat de la Cambra, Marianella Pereira.
El projecte Libeccio va arrencar el 2024 i al juny se celebrarà la Conferència Final a Rimini (Itàlia), acollida per l'entitat líder del projecte, la regió d'Emília-Romanya.