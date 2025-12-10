La Cambra de Terrassa impulsa un programa per incorporar les pimes en l'FP dual

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha impulsat el programa 'Suport al Tutor de Pimes i Micropimes', dissenyat per incorporar les pimes en el nou model de la formació professional (FP) dual, informa en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa s'ha dut a terme juntament amb la Cambra d'Espanya, amb la col·laboració de la Fundació Caixabank Dualiza i la Fundació Bertelsmann i amb el cofinançament del Fons Social Europeu+.
El president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, ha explicat que, a partir del canvi de normativa fet en l'FP dual, les pimes i micropimes "han d'assumir un paper formatiu actiu, i l'acompanyament als tutors és fonamental".
"Facilitar aquesta transició és clau per a l'èxit del model dual, especialment en un teixit empresarial català, en què el 99,8% de les empreses són pimes", ha argumentat.
El programa ofereix a les pimes la figura del tutor extern, un professional amb experiència que acompanya el tutor de l'empresa en diverses tasques: coordinació amb el centre educatiu, selecció i seguiment de l'alumnat, suport per planificar l'aprenentatge i assistència en gestions administratives.
El programa ha demostrat la seva efectivitat en l'edició 2024/2025, en què el 76% de les empreses participants no havia treballat abans amb FP dual, i ara la Cambra de Terrassa s'adhereix a aquesta nova edició 2025/2026.