La Cambra de Terrassa (Barcelona) impulsa l'emprenedoria a l'Institut Blanxart d'Olesa

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha impulsat una jornada per promoure l'esperit emprenedor entre els alumnes de l'assignatura d'empresa del cicle superior d'Administració i Finances de l'Institut Blanxart d'Olesa de Montserrat, informa en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa, organitzada juntament amb el centre i l'ajuntament de la localitat, ha comptat amb la presència de l'empresari Josep Coll i del fundador i CEO de la companyia olesana Fragrance Science, Antoni Cabal, que han explicat com sortir-se'n després d'emprendre un nou projecte empresarial.
La responsable d'Emprenedoria de la Cambra de Terrassa, Montse Junyent, ha destacat que la voluntat de l'entitat cameral és "ajudar els joves a transformar les seves idees en projectes reals", a fi d'acostar el món empresarial al context educatiu.
"Aquesta sessió servirà com a prova pilot per valorar el seu atractiu i el potencial d'adaptació en altres públics i fases del procés emprenedor", ha afegit.
Entre les seves prioritats estratègiques, la Cambra de Terrassa manté l'aposta pel foment de la nova emprenedoria i ofereix "un servei integral 360 graus" per a qualsevol persona o col·lectiu amb un projecte de negoci.