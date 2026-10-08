La Cambra de Terrassa (Barcelona) forma empreses sobre les obligacions en l'ús de la IA

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha organitzat una sessió formativa per explicar a les empreses les obligacions que provoca l'ús de la intel·ligència artificial (IA), impartida pel responsable d'Internacionalització de la corporació, Daniel González, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, s'han analitzat les formalitats i obligacions que estableix l'AI Act, el reglament europeu d'IA, per a les empreses que desenvolupin o facin servir sistemes d'aquesta tecnologia.
S'ha abordat, des d'una perspectiva pràctica, com traslladar els requisits de la normativa a la realitat quotidiana de les empreses, identificar quins sistemes d'IA s'estan fent servir i amb quina finalitat o determinar el paper de l'empresa en cada sistema.
González ha subratllat la necessitat que les empreses coneguin els sistemes d'IA que es fan servir dins l'organització, incloent aquells que els professionals poden incorporar pel seu compte sense un control previ.
L'AI Act va entrar en vigor el 2024 i la major part de les seves disposicions són aplicables des del 2 d'agost d'aquest any, tot i que d'altres s'aniran aplicant progressivament fins al 2 d'agost del 2028.