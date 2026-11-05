La Cambra de Terrassa (Barcelona) forma 15 emprenedors per fer els seus negocis més viables

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha organitzat el curs 'Màrqueting, finances i prototipatge per a emprenedors', que ha comptat amb la participació de 15 emprenedors que han rebut formació per millorar la viabilitat dels seus projectes, segons informa en un comunicat aquest dijous.
El curs s'imparteix en el marc del programa España Emprende, té una durada de 30 hores i està totalment subvencionat per als participants.
Està orientat a facilitar eines pràctiques per analitzar la viabilitat econòmica i comercial de projectes empresarials en fase de desenvolupament o posada en marxa.
La responsable del Servei d'Emprenedoria de la Cambra, Montse Junyent, ha explicat que els participants "es troben en un moment en què necessiten definir com arribaran als seus clients i planificar els recursos econòmics".
La formació combina la definició i validació del model de negoci; la planificació financera, i el màrqueting.