La Cambra de Terrassa (Barcelona) i el districte de Xinjin (Xina) exploraran oportunitats conjuntes

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Terrassa (Barcelona) ha rebut aquesta setmana una delegació institucional i empresarial del districte de Xinjin, una de les principals regions econòmiques de la Xina, amb l'objectiu d'establir relacions i explorar oportunitats de cooperació econòmica, industrial i tecnològica.
El vicealcalde del districte de Xinjin, He Enhong, i el director gerent de la Cambra, Josep Prats, han signat un memoràndum d'entesa (MOU), informa l'entitat cameral aquest dijous en un comunicat.
La visita també ha comptat amb una visita de la delegació a diferents actors del teixit empresarial de Terrassa, en el marc del seu interès pel territori, que compta amb unes característiques empresarials similars, ha explicat Prats.