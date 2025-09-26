La Cambra de Terrassa (Barcelona) celebra la reunió plenària a la nova seu d'Avan

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha celebrat la reunió plenària a les instal·lacions de la nova seu d'Avan a Terrassa, informa en un comunicat aquest divendres.
El trasllat "simbolitza la forta vinculació" entre el teixit empresarial i la societat civil, i posa en valor la contribució que les empreses i les institucions han realitzat en aquest projecte social i comunitari.
El president de la corporació, Ramon Talamàs, ha explicat que Avan té "un component social" que l'entitat valora i interioritza com elements, textualment, cabdals per a l'harmonització social.
La directora general d'Avan, Anna Soler, ha assenyalat que la nova seu "és possible gràcies a la col·laboració d'empreses i institucions" i que permetrà acompanyar més persones i famílies que conviuen amb una malaltia neurològica.
Les noves instal·lacions permeten ampliar els serveis de neurorehabilitació i atenció a les famílies.