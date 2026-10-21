La Cambra de Terrassa (Barcelona) analitzarà el retorn econòmic de la sostenibilitat amb empreses

MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha organitzat la jornada 'Quan la sostenibilitat genera retorn: casos reals d'impacte econòmic i competitivitat empresarial', en la qual s'analitzarà el retorn econòmic de la sostenibilitat amb empreses i experts, informa en un comunicat aquest dimecres.
La trobada s'emmarca en l'ESG Xperts Fòrum i es durà a terme durant el matí del pròxim 29 d'octubre a la seu de la corporació.
En la jornada es posarà el focus en les pimes i les oportunitats de finançament vinculades als criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG).
Està previst que s'organitzin dues taules rodones, la primera amb empreses que compartiran les seves experiències i la segona se centrarà en les opcions financeres a l'ESG.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra, Marianella Pereira, ha explicat que la voluntat és que les pimes "puguin comprovar que, més enllà de les noves exigències reguladores, la incorporació dels criteris ESG pot generar valor".