La Cambra de Terrassa (Barcelona) analitza com adaptar la presència digital del comerç amb la IA

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha organitzat una trobada perquè professionals del comerç analitzin com adaptar la seva presència digital a les cerques fetes amb intel·ligència artificial (IA), informa en un comunicat aquest divendres.
El taller ha anat a càrrec de la cofundadora de Squizzo, Raquel Garcia, i s'ha centrat en els canvis que la IA ha introduït en les cerques i les recomanacions a internet.
La responsable de l'àrea de comerç de la corporació, Elisenda Montcada, ha explicat que la trobada ha servit per saber com està canviant la manera de cercar dels consumidors, quina informació pot fer servir la IA i què poden fer els establiments comercials perquè la seva presència digital expliqui millor qui són i què ofereixen.
La trobada està emmarcada en el Programa de Suport al Comerç Minorista, que la corporació impulsa des del 2004 i en el qual han participat 627 establiments.
L'eix central del programa són els diagnòstics gratuïts d'innovació comercial, que inclouen una anàlisi individualitzada de cada establiment i un informe amb recomanacions per millorar la competitivitat.