La Cambra de Terrassa (Barcelona) alerta d'una bretxa en el retorn econòmic de la sostenibilitat

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La sostenibilitat és valorada cada vegada més entre les empreses com un actiu estratègic que aporta un valor diferencial i reforça la competitivitat, segons la Cambra de Terrassa (Barcelona), tot i que ha alertat que hi ha una "bretxa" de capacitats i recursos per a moltes pimes.
Ho ha fet en la segona edició de l'ESG Xperts Fòrum celebrat dijous amb el lema 'Quan la sostenibilitat genera retorn: casos reals d'impacte econòmic i competitivitat empresarial', que ha reunit una quarantena de representants d'empreses i organitzacions de la demarcació, informa en un comunicat.
Durant la jornada, el vocal del comitè executiu de la Cambra i representant institucional de l'àrea de sostenibilitat, Joaquim López, ha destacat que integrar la sostenibilitat en el negoci és una "oportunitat històrica" per a les companyies a llarg termini.
La Cambra també ha destacat la intervenció del soci de Sostenibilitat i Governança Corporativa de KPMG España, Mateo Salazar, que ha afirmat la sostenibilitat ha passat de ser un compliment normatiu a crear valor, la qual cosa ha fet que s'incorpori en la presa de decisions sobre inversions, compres, operacions o finançament.
Sobre la bretxa entre les pimes industrials i les empreses més avançades en sostenibilitat, Salazar ha dit que respon principalment a les diferències en les capacitats i recursos, i que mentre moltes pimes aborden la sostenibilitat de manera "reactiva" i dades disperses, les empreses més avançades compten amb responsables especialitzats i informació traçable.