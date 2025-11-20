La Cambra de Terrassa (Barcelona) acollirà una jornada sobre el futur dels àrids reciclats

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) acollirà la jornada 'Àrids reciclats: el futur de la construcció sostenible', que organitza l'empresa egarenca Hercal en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2025 i que posarà el focus en el futur dels àrids reciclats.
La cita tindrà lloc el 26 de novembre i comptarà amb la presència d'agents clau en recerca, empresa, gestió de residus i administració pública, i serà inaugurada pel president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, informa l'entitat cameral en un comunicat aquest dijous.
La jornada s'articularà en format de taula rodona per abordar des de diferents perspectives els reptes i oportunitats de la integració d'àrids reciclats en la construcció, "una peça clau per avançar en un model més circular i descarbonitzat".
La taula rodona comptarà amb el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Francesc Pardo; la consultora d'Energia i Sostenibilitat a Cateb, Anna Martín; el gerent d'Hercal, Miguel Ángel Pérez; la directora general de Rezero, Rosa Garcia; el director de l'Àrea d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Simó; i el gerent de l'Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i Demolició, Jordi Fargas.
Fundada el 2006 a Terrassa, Hercal és una empresa del sector de la construcció especialitzada en enderrocaments, demolicions, moviments de terrenys i execució de projectes d'obra civil i urbanització, i actualment compta amb més de 180 treballadors i un enfocament orientat a la sostenibilitat i l'economia circular.