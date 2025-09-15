La Cambra de Terrassa (Barcelona) acollirà experts de 8 països en una jornada al setembre

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) acollirà els pròxims 17 i 18 de setembre la trobada dels membres de l'òrgan de govern de la Plataforma Europea d'Experiències d'Aprenentatge (Eulep), que reunirà una vintena d'experts tècnics de 8 països europeus.
Aquests països col·laboren des del 2022 per impulsar l'excel·lència en la formació professional i adaptar-la als reptes actuals, segons ha informat aquest dilluns la corporació en un comunicat.
Així, Terrassa forma part de l'Eulep a través del node integrat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Cambra de Terrassa, que actua com a amfitriona en aquesta trobada internacional.
El projecte Eulep, liderat per Eurochambres i cofinançat per la UE, té per objectiu adaptar la formació professional als reptes de la transformació digital, amb especial èmfasi en la intel·ligència artificial (IA), la realitat virtual (RV) i la innovació social (IS).
El programa emprèn la fase final amb l'execució de cursos pioners i innovadors en àmbits clau de la digitalització avançada, i totalment subvencionats per a les empreses i professionals.