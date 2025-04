La Cambra de Terrassa (Barcelona) aborda l'acord Mercosur-UE en la 9a Jornada Internacional

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) celebra el pròxim 10 d'abril la 9a Jornada Internacional, que abordarà l'acord entre Mercosur i la Unió Europea, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'acte comptarà amb la intervenció del director general de Política Comercial del Ministeri d'Economia, Julián Conthe, que oferirà una conferència sobre la seguretat econòmica de l'acord.

A més a més, es tractaran qüestions com els reptes que tenen les empreses internacionalitzades durant aquest any, com l'augment de costos, els problemes logístics i la pressió regulatòria dels criteris ESG.

Fonts de la corporació de dret públic han assenyalat que més del 70% de les empreses consideren la legislació ESG a l'hora de seleccionar proveïdors.

D'altra banda, han assenyalat que l'optimisme empresarial "ha caigut al nivell més baix dels darrers quatre anys" per la incertesa política i les possibles guerres comercials.