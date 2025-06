La Cambra de Terrassa analitzarà la sostenibilitat i la competitivitat en una jornada

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Càmera de Terrassa (Barcelona) celebrarà el pròxim 5 de juny una jornada en la qual s'analitzarà com la sostenibilitat és un "factor clau" per a la competitivitat, l'accés a finançament i la creació de valor per a les empreses.

La jornada comptarà amb una conferència inaugural a càrrec de la directora del programa de BLab Spain, Eva Garrell, i dues taules rodones, segons ha informat la institució aquest dilluns en un comunicat.

Sota el títol 'La sostenibilitat en un món en tensió', abordarà la integració dels criteris ESG, que valoren com l'empresa gestiona el seu impacte ambiental, la responsabilitat social i la qualitat de la seva gobernança.