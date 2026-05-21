La Cambra de Terrasa (Barcelona) reunirà 32 empreses i 200 ofertes de feina a ActiVallès

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Terrasa (Barcelona) preveu reunir 32 empreses i entitats que oferiran 200 ofertes de feina en la segona edició de la Fira de l'Ocupació ActiVallès, que se celebrarà dimarts vinent a la seva seu i de manera virtual, informa en un comunicat aquest dijous.
La convocatòria es completarà, a més, amb una programació de tallers i xerrades per donar eines pràctiques per a la cerca de feina i abordar els reptes del mercat laboral.
La trobada té l'objectiu de connectar persones i empreses candidates, i afavorir així la inserció laboral i generar noves oportunitats professionals al territori.
Segons la coordinadora de Projectes de Formació de la Cambra de Terrassa, Sònia Pardines, en la primera edició de la fira es va veure la necessitat de crear punts de trobada físics entre els treballadors i les empreses: "Avui disposem de molts recursos 'online', però alhora també cal preservar aquesta connexió més personal", ha sostingut.
Així, a l'espai presencial de la seu de l'entitat, els assistents podran visitar els estands de les empreses, deixar el seu currículum i participar en entrevistes.