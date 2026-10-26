La Cambra de Terrasa (Barcelona) abordarà el retorn econòmic de la sostenibilitat en les pimes

MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Terrassa (Barcelona) abordarà aquest dijous el retorn econòmic de la sostenibilitat durant una jornada en la qual es tractarà com la incorporació de criteris ambientals, socials i de bona governança (ESG, per les seves sigles en anglès) poden contribuir a millorar els resultats de les petites i mitjanes empreses.
Amb el lema 'Quan la sostenibilitat genera retorn: casos reals d'impacte econòmic i competitivitat empresarial', la jornada s'emmarca en la segona edició de l'ESG Xperts Fòrum, que se celebrarà a la seu de la cambra, i també abordarà les oportunitats de finançament vinculades a aquests criteris.
Durant la jornada, VEGA Instrumentos, LAMP i Vytrus Biotech compartiran les seves experiències, i també se celebraran dues taules rodones dedicades a l'experiència empresarial i finançament i una conferència magistral del soci de sostenibilitat i governança corporativa de KPMG España, Mateo Salazar.