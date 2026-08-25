La Cambra de Tarragona viatja a l'octubre a Sierra Leone i Libèria en una missió comercial

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona preveu viatjar a Sierra Leone i Libèria, a l'Àfrica, en una missió comercial que començarà el 4 d'octubre i es perllongarà fins al dia 9 del mateix mes.
Aquesta prospecció de mercats serà multisectorial i oberta a exportadors de tot l'Estat, informa la Cambra en un comunicat aquest dimarts.
El tècnic d'Internacional de la corporació, Guillem Virgili, explica que Sierra Leone es presenta com un "mercat emergent de gran interès a l'Àfrica Occidental gràcies al seu procés de modernització econòmica, la millora progressiva de les seves infraestructures i l'impuls a la inversió estrangera".
Així mateix, ha afirmat que el país ofereix oportunitats especialment rellevants en els sectors de l'agricultura, la transformació alimentària, l'aigua i el sanejament, les energies renovables, la mineria i les infraestructures.
Pel que fa a Libèria, destaca per la seva "ubicació estratègica a la costa atlàntica de l'Àfrica Occidental, el seu potencial de creixement i les reformes orientades a millorar l'entorn empresarial i atreure inversió privada".