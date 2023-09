La Cambra de Tarragona presenta Rambla UP, un programa destinat a impulsar l'emprenedoria

TARRAGONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

Un centenar d'emprenedors, empresaris i directius han assistit a la presentació de Rambla UP, la iniciativa per impulsar l'ecosistema emprenedor de Tarragona organitzada per la Cambra de Comerç de la ciutat.

La corporació ha explicat en un comunicat aquest divendres que Rambla UP consisteix en deu accions destinades a dinamitzar i afavorir la capacitat d'emprendre.

El responsable d'emprenedoria de la Cambra de Tarragona, Ramon Sicart, ha explicat que "són iniciatives adreçades a persones emprenedores i ments inquietes".