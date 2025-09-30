La Cambra de Tarragona prepara una nova missió comercial a Mali i Senegal al novembre

TARRAGONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona tornarà a Mali i Senegal en una missió comercial que tindrà lloc dels dies 2 al 7 de novembre, dos mercats amb un "enorme potencial" per a l'ens cameral, informa aquest dimarts en un comunicat.
Segons el director d'Internacional de la Cambra, Roberto Barros, qui ha recordat que en breu es tancarà la convocatòria d'aquesta prospecció de mercats, "Mali ofereix molt bones oportunitats de negoci per a les empreses espanyoles i són molts els operadors econòmics locals que busquen socis per als seus negocis".
Quant a les relacions d'Espanya amb Senegal, recorden que "són molt bones des de fa temps" i que el Pla Senegal Emergent ha donat pas al Pla 2050, amb una sèrie de prioritats en infraestructures i logística, digitalització, energia i sostenibilitat, agroindústria i agroalimentació, aigua i medi ambient.
Afegeixen que les eleccions en aquest país en 2024 "han aportat una gran estabilitat al país" i veuen bones oportunitats en sectors com el tractament de l'aigua, maquinària, packaging, refrigeració, formació, logística, energies alternatives, electrificació, carreteres, ports, urbanisme, habitatge social i digitalització.
Les missions de la Cambra són multisectorials i estan obertes a empresaris procedents de tot l'Estat.