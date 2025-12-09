La Cambra de Tarragona premia alumnes per impulsar el comerç local en una hackató

CÁMARA DE COMERÇ DE TARRAGONA
TARRAGONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona celebrarà aquest 12 de desembre l'última sessió de la hackató organitzada perquè els alumnes de grau i formacions professionals ofereixin solucions per impulsar el comerç local, i en què premiarà amb 500 euros l'equip guanyador.
Segons ha explicat l'entitat aquest dimarts en un comunicat, els joves han preparat durant diverses setmanes una sèrie de solucions per "reforçar i fer més atractiu el comerç de proximitat a la ciutat", després d'un diagnòstic real per identificar els reptes principals.
Les propostes se centraran en l'atracció de nous clients i la fidelització, la posada en marxa d'esdeveniments al carrer, la digitalització dels comerços o la connexió amb la comunitat, entre d'altres, i que presentaran el 12 de desembre davant un jurat.
Juntament amb el guanyador, la idea del qual es podrà utilitzar com a referència per impulsar accions reals, la Cambra de Comerç de Tarragona premiarà amb 300 i 200 euros més el segon i tercer equip guanyador.
Aquest projecte pilot, batejat com Hackató Comerç Tarragona, s'ha dut a terme tant a Tarragona com a Girona, i ha estat impulsat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.