La Cambra de Tarragona organitza la "primera missió comercial, multisectorial i presencial" a Oman

TARRAGONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Tarragona ha organitzat la "primera missió comercial, multisectorial i presencial" espanyola a Oman amb l'objectiu d'expandir-se a la regió del Golf, informa aquest dijous en un comunicat.

Les empreses participants, procedents de tot l'Estat, han descobert "un dels països més estables i amb més diversificació econòmica d'Orient Mitjà", ha explicat el tècnic d'Internacional de la Càmera tarragonina, Guillem Virgili.

Tot i que el petroli continua sent un pilar fonamental de la seva economia, Oman avança cap a una obertura real en sectors com les energies renovables, logística, alimentació, aigua, indústria i construcció, "oferint grans oportunitats de negoci per a les empreses que miren la regió amb visió estratègica".