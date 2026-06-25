La Cambra de Tarragona inaugura una Oficina de Gestió Empresarial al Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona ha inaugurat una Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a l'edifici Eina del Vendrell, al Baix Penedès (Tarragona), informa en un comunicat aquest dijous.
La presidenta de la corporació tarragonina, Laura Roigé, ha afirmat que el projecte ha estat possible gràcies a la "decidida implicació" de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i del secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Pol Gibert.
"Durant dècades hem treballat al costat de les empreses i els polígons industrials d'aquesta comarca en temes tan diversos com el comerç exterior, les fires d'ocupació, els programes de l'FP dual o la gestió dels bons comerç", ha explicat Roigé.
Martínez ha destacat que es tracta d'una col·laboració "per facilitar la tramitació burocràtica als empresaris, autònoms i emprenedors mitjançant una finestreta única empresarial".
Gibert ha dit que la Generalitat té un pla fins al 2028 amb un paquet de mesures per simplificar tràmits i reduir despeses a les empreses, afavorint així l'emprenedoria i la competitivitat empresarial, i ha posat en valor que l'obertura de l'OGE al Vendrell es tracta d'un bon exemple de col·laboració pública i privada.