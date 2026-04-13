La Cambra de Tarragona impulsa la tercera edició de l'escape room Finexit sobre educació financera

TARRAGONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona ha impulsat que la tercera edició de l'escape room Finexit sobre educació financera, una iniciativa de la Cambra d'Espanya i la Fundación Mapfre amb cofinançament de la Unió Europea, arribi a Tarragona.
L'activitat, destinada a estudiants de formació professional, recorrerà 150 centres educatius de 110 ciutats espanyoles i està previst que hi participin més de 8.000 joves, informa la cambra aquest dilluns en un comunicat.
El seu objectiu és millorar les competències financeres dels estudiants, ja que un 17% --per sota de la mitjana de l'OCDE-- no disposa dels coneixements bàsics.