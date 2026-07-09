La Cambra de Tarragona i CaixaBank col·laboren per reforçar la internacionalització de les empreses

TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Tarragona i CaixaBank han signat un acord de patrocini per promoure iniciatives que contribueixin a reforçar la competitivitat, la internacionalització i la dinamització empresarial de la demarcació, informa la Cambra en un comunicat.
La presidenta de la Cambra, Laura Roigé, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, han signat aquest dijous el conveni, amb el qual CaixaBank esdevé patrocinador principal d'un conjunt d'activitats impulsades per la corporació.
L'objectiu és oferir eines, coneixement i espais de relació a les empreses del territori, posant el focus en àmbits clau com l'accés a nous mercats, assessorament especialitzat, 'networking' i reconeixement a les bones pràctiques empresarials.
Entre les actuacions previstes s'inclouen les jornades país i els seminaris d'informació sobre mercats internacionals, el servei d'assessorament en internacionalització, el programa Cambra Africa Markets 2026, les missions comercials multisectorials i els Premis Cambra de Tarragona 2026.
Per González, aquest acord permet continuar al costat de les empreses tarragonines "en un moment en el qual la internacionalització, la innovació i la capacitat d'adaptació són factors decisius per créixer i guanyar competitivitat".
Roigé ha valorat el suport d'entitats compromeses amb el desenvolupament econòmic de la demarcació: "Aquest patrocini contribueix a reforçar l'activitat de la Cambra i a ampliar les oportunitats que posem a disposició de les empreses".