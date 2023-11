La Cambra de Tarragona acull aquest dijous la jornada Accelera Pime sobre el Kit Digital

TARRAGONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Tarragona acull aquest dijous una nova edició del cicle de jornades Accelera Pime, que comptarà amb la intervenció del ceo d'Olalon, Albert Dalmau, per abordar els avantatges del Kit Digital en la marca digital i la presència online.

Aquesta jornada en format virtual està dissenyada amb l'objectiu de "proporcionar a les petites i mitjanes empreses les eines i coneixements necessaris per establir i millorar la seva presència bàsica a Internet, així com per desenvolupar un branding fort i coherent", explica aquest dimarts la Cambra en un comunicat.

Les jornades Accelera Pime són una iniciativa de la Cambra de Tarragona i formen part del ventall d'accions a favor de la transformació digital de les empreses que s'impulsen des de l'Oficina Accelera Pime.