La Cambra de Sabadell obre inscripcions per a la segona edició d'Impulsa Startup

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha obert les inscripcions per a la segona edició del programa Impulsa Startup, promogut per la Cambra d'Espanya per accelerar start-ups de base tecnològica, informa en un comunicat aquest dijous.

L'estratègia del programa, que es desenvoluparà entre el juliol i el desembre del 2025, se centrarà en la mentorització, l'acompanyament i la formació personalitzada dirigida a start-ups amb un producte mínim viable o un prototip funcional.

Les empreses seleccionades podran optar a premis de fins a 4.800 euros a escala territorial i fins a 12.000 euros en l'àmbit estatal, a més de participar en el congrés de start-ups 4YFN del Mobile World Congress 2026.

Les candidatures del programa, totalment subvencionat pel Fons Social Europeu+ i que ofereix places limitades, poden presentar-se fins al 16 de juny i la resolució es comunicarà a partir del 25 de juny.

Un dels participants de la primera edició, el CEO de Neurekalab, Sergi Grau, ha destacat que l'experiència els va servir per "redefinir l'estratègia de 'go-to-market' i tancar acords amb institucions públiques".