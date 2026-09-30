La Cambra de Sabadell (Barcelona) xifra en 11,7% el consum final d'energia renovable a Catalunya

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha alertat que "només" l'11,7% del consum final d'energia de Catalunya prové de fonts renovables, lluny dels objectius marcats per al 2030, mentre que en l'àmbit elèctric cobreixen un 21,6% de la demanda.
Són dades de la 'Radiografia de la Transició Energètica', elaborada per l'Oficina de Transició Energètica de la Cambra, que ha analitzat l'estat de la descarbonització a Catalunya i el Vallès Occidental, i que ha destacat que la transició energètica "ha esdevingut un factor clau per a la competitivitat de les empreses", ha explicat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
Ha afirmat que l'autoconsum, l'eficiència energètica i la generació d'energia renovable són eines estratègiques per garantir uns costos energètics més estables, en un context marcat per l'elevada dependència energètica exterior de Catalunya i la volatilitat de preus i riscos geopolítics.
L'informe també ha identificat els sectors del transport i de la indústria, que concentren els consums d'energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle, com els principals àmbits d'actuació per assolir els compromisos climàtics.
Finalment, ha instat a impulsar la renovació del parc d'habitatge de Catalunya, que està construït la major part abans de l'entrada en vigor de les actuals exigències d'eficiència energètica, i avançar així cap a un "parc immobiliari de zero emissions".