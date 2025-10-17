La Cambra de Sabadell (Barcelona) veu positiva la fallida de l'opa per als accionistes, empreses i ciutadans

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha celebrat el fracàs de l'opa de BBVA sobre Banc Sabadell i ha dit que és una decisió "positiva per als accionistes, per al teixit empresarial i per a la ciutat", en un comunicat aquest divendres.
Ha afegit que la diversitat i la competència en el sector financer "són essencials per garantir l'accés al crèdit i la fortalesa econòmica del país".
El president de la corporació, Ramon Alberich, ha explicat que "una concentració bancària més gran no és bona per al país" i que les empreses necessiten un sistema financer divers i competitiu.