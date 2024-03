La Cambra de Sabadell (Barcelona) veu "impossible" complir els terminis europeus de retirada de l'amiant

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Sabadell (Barcelona) ha qualificat d'"impossible" complir amb els terminis europeus de retirada de l'amiant, segons els quals ha d'estar fora dels edificis públics el 2028 i de la resta de construccions el 2032, en un comunicat d'aquest dimecres.

El president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de l'entitat, Pere Puig, ha expressat preocupació per les possibles sancions i que no tinguin "prou marge ni ajuts per dur a terme les actuacions necessàries".

L'ens cameral també ha exigit una llei que reguli la gestió i la retirada d'aquest material "sense perjudicar la competitivitat empresarial", ja que creu que l'activitat pot tenir repercussions econòmiques.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha assegurat durant la reunió de la Comissió que el pròxim Govern de la Generalitat "tindrà fets la major part dels tràmits necessaris" per a la regulació, i ha dit que l'actual president, Pere Aragonès, és qui ha liderat els avenços en qüestió, dins la reunió de la comissió de la Cambra.

L'entitat s'ha proposat com a interlocutor entre l'administració i les empreses, i ha demanat la "participació activa" de les cambres de comerç catalanes en la comissió de treball.