La Cambra de Sabadell (Barcelona) rep el Premi a l'Arbitratge i la Mediació per Pacta Cambra

CÁMARA DE SABADELL (BARCELONA)
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha rebut el Premi a l'Arbitratge i la Mediació en la cinquena edició dels Premis Cambres, en reconeixement a la feina feta amb el servei Pacta Cambra, informa en un comunicat aquest divendres.
El guardó valora el compromís de la Cambra amb la promoció de la cultura de l'acord i la seguretat jurídica en l'àmbit empresarial, a més de la seva aposta per mecanismes alternatius de resolució de controvèrsies que afavoreixen solucions consensuades, ràpides i eficaces.
El projecte de la Cambra s'ha situat "com un referent estatal" en la mediació concursal i, fins ara, ha tramitat més de 3.000 expedients i ha gestionat més de 300 milions d'euros de passius empresarials.
A més a més, ha iniciat una nova etapa de mediació i conciliació civil i mercantil, "plenament adaptada al nou marc legal".
El president de la Cambra, Ramon Alberich, ha celebrat que el premi és "un homenatge a l'experiència i dedicació dels professionals que donen suport diari a les empreses del territori".