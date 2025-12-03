La Cambra de Sabadell (Barcelona) rep una delegació xinesa per impulsar la cooperació

CÁMARA DE SABADELL (BARCELONA)
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha rebut aquest dimecres una delegació oficial de la ciutat Suqian, situada a la província de Jiangsu, una de les principals regions industrials i exportadores de la Xina, per explorar i impulsar oportunitats de cooperació entre les dues ciutats.
La trobada ha servit per presentar el potencial econòmic i comercial de les empreses incloses en la demarcació de l'entitat i "el seu paper en el desenvolupament de les relacions comercials amb la Xina", segons ha explicat la Cambra en un comunicat, amb l'objectiu de convertir la ciutat en un soci estratègic per al teixit català.
Suqian, amb cinc milions d'habitants, s'alça com "un centre emergent" en sectors econòmics com l'agroalimentació, el tèxtil o l'energia verda, entre d'altres, que de cara al futur, la Cambra ha destacat que genera una sèrie d'àrees clau per a la col·laboració, com és la tecnologia industrial o la seguretat alimentària.
Respecte a la col·laboració, l'entitat també ha ressaltat oportunitats per desenvolupar projectes conjunts en termes d'inversió, intercanvi de talent o cadenes de subministrament "amb la voluntat de generar aliances reals i concretes entre les empreses".
"La Cambra de Comerç de Sabadell reafirma així el seu compromís d'impulsar la internacionalització i generar oportunitats estratègiques per a les empreses del territori", ha afegit l'entitat, i ha reiterat que continuarà treballant per fomentar la seva competitivitat, innovació i creixement sostenible.