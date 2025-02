La Cambra de Sabadell presentarà un recurs per ser part interessada en l'OPA de BBVA

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Sabadell (Barcelona) presentarà un recurs davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) després que l'organisme no els reconegués com a part interessada en l'expedient de l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell.

L'entitat vol defensar els interessos de les empreses de la demarcació i mostrar la seva preocupació pel possible impacte de l'operació sobre la competència i el mercat financer, informa en un comunicat aquest dijous.

En les al·legacions prèviament presentades, la cambra va sol·licitar a la CNMC que l'OPA no s'aprovés sense garanties clares de protecció de la competència i de manteniment de l'accés al crèdit per a les pimes, "punt essencial per al desenvolupament econòmic i empresarial".