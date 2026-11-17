BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell ha identificat 1.304 ubicacions per generar entre 29.955 i 40.797 habitatges a la seva demarcació reciclant el teixit urbà existent, i ha advertit que "si es manté el ritme actual de construcció, l'oferta serà insuficient per atendre la demanda prevista".
La institució ha reclamat mitjançant 2 estudis "una estratègia coordinada que impulsi l'habitatge protegit, la col·laboració publicoprivada i la transformació dels espais urbans infrautilitzats per preservar el talent i la competitivitat empresarial", informa aquest dimarts en un comunicat.
La demarcació que cobreix la Cambra de Sabadell, formada per 12 municipis del Vallès Occidental (Barcelona), podria passar dels actuals 512.516 habitants als més de 532.000 el 2040 segons la cambra, fet que es podria traduir en un dèficit d'habitatges d'entre 4.100 i 18.800 d'aquí a 15 anys.