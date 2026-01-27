La Cambra de Sabadell (Barcelona) impulsa la sostenibilitat en el comerç

CAMBRA DE SABADELL (BARCELONA)
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha celebrat la segona sessió del cicle 'Ciutats Sostenibles', que s'ha centrat en la sostenibilitat del comerç, informa en un comunicat aquest dimarts.
La sessió s'ha centrat a definir un full de ruta participatiu amb recomanacions pràctiques per avançar cap a un comerç local més sostenible i innovador.
La sessió ha comptat amb la intervenció de l'experta en sostenibilitat de l'Institut Cerdà Tània da Silva, que ha abordat els reptes del comerç local i ha subratllat que la sostenibilitat és un factor a tenir en compte en la viabilitat a llarg termini.
Ha subratllat la importància d'un diagnòstic inicial del comerç per poder plantejar solucions concretes com la diversificació de l'activitat, la transformació de la venda en serveis, la cooperació entre establiments i el desenvolupament de projectes col·laboratius.
També hi ha participat la responsable de sostenibilitat ambiental i social de Veritas, Carla Van Esso, que ha explicat l'experiència de l'empresa i el seu model de governança.