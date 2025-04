La Cambra de Sabadell (Barcelona) i el Gremi de Fabricants demanen participar en el test de l'OPA de BBVA

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Sabadell (Barcelona) i el Gremi de Fabricants de Sabadell han reclamat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència participar en el test de mercat de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell, en sengles comunicats aquest dimarts.

La setmana passada es va començar a remetre el test de mercat de la fase 2 a les associacions de consumidors i empresarials, per al qual tenen un període de deu dies naturals, prorrogable amb cinc més.

Serà el segon test de mercat que duran a terme, després del de la fase 1 entre operadors de banca tradicional, operadors de banca digital com neobancs i fintechs, associacions de consumidors i associacions empresarials per conèixer la seva posició sobre l'operació.

La Cambra de Sabadell ha demanat participar-hi "per defensar els interessos de les empreses de la seva demarcació" i ser escoltats pel potencial impacte de la concentració bancària.

Per la seva banda, el Gremi de Fabricants ha mostrat preocupació per no ser-hi inclosos i ha recordat la seva "condició de fundador i accionista històric" de Banc Sabadell.