La Cambra de Sabadell (Barcelona) i el Gremi de Carnissers col·laboren en la formació de joves

La Cambra de Sabadell i el Gremi d'Empresaris de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques han signat un conveni per impulsar la formació de joves en el sector de la carn (carnisseries, xarcuteries i polleries) i garantir així el relleu generacional.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el Programa Talent Jove de la Cambra d'Espanya, que ofereix formació gratuïta a joves que no tenen contracte vigent ni estudien, informen les dues entitats en un comunicat conjunt aquest dijous.

A l'acte, a la Cambra de Sabadell, hi han assistit el seu president, Ramon Alberich; la presidenta de la Comissió de Comerç i Turisme de la Cambra, Eva Fernández, i el president del Gremi de Carnissers, Antoni Gálvez, entre d'altres.

Han destacat la importància d'aquest conveni com un gran pas per adaptar-se a les noves generacions i donar a conèixer un sector "ben remunerat i amb pràcticament nul·la taxa d'atur, oferint així una gran oportunitat professional i de futur".

El sector de la carn està afectat per una manca de relleu professional en empreses i establiments, per la qual cosa la Cambra ha proposat aquest conveni amb el Gremi, que estableix la creació d'un curs de 120 hores, 30 de teoria i 90 de pràctica: la primera edició es durà a terme del 25 de setembre al 30 d'octubre del 2024, i s'espera que hi participin entre 10 i 20 alumnes.