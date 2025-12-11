La Cambra de l'Alt Penedès (Barcelona) premia Simón Coll per la seva trajectòria empresarial

CÁMARA DE COMERCIO ALT PENEDÉS
La Cambra de Comerç de l'Alt Penedès (Barcelona) ha reconegut l'empresa de xocolates Simón Coll per la seva trajectòria empresarial durant el lliurament dels reconeixements anuals de l'entitat aquest 2025, que ha reunit prop de 150 empresaris de la comarca.
Els premis tenen l'objectiu de "posar en valor les empreses de la comarca per la seva trajectòria, compromís territorial, comerç de proximitat, tradició vitivinícola i el caràcter familiar", segons ha explicat aquest dijous la Cambra en un comunicat, valors que coincideixen amb els guardons lliurats per l'ens cameral.
Juntament amb el reconeixement de Simón Coll amb el guardó per la seva trajectòria, l'entitat ha atorgat a la filial espanyola de l'empresa d'automoció Gedia el premi al compromís territorial i a Xarcuteries Cal Valls el de comerç de proximitat.
L'empresa distribuïdora de matèries primeres per al sector de l'alimentació, Cusiné Hill, i el celler Torelló Viticultors, per la seva banda, s'han endut el reconeixement a l'empresa familiar i tradició vitivinícola, respectivament.
La inauguració de la jornada ha anat a càrrec del president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, Ferran Andreu, i també ha comptat amb la intervenció del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, entre d'altres.