La Cambra i l'Ajuntament de Barcelona impulsen la presència de 16 empreses catalanes a la Xina

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona i l'Ajuntament de la capital catalana han començat aquest dilluns una missió institucional i empresarial a Shanghai (Xina) juntament amb 16 empreses i start-ups catalanes per reforçar i ampliar els vincles econòmics entre tots dos territoris i les seves companyies, informa l'entitat cameral en un comunicat.
El viatge, que s'allargarà fins a divendres, està encapçalat pels tinents d'alcalde Jordi Valls (Economia) i Raquel Gil (Promoció Econòmica i Ocupació); el director gerent de la Cambra, Roger Guasch; la directora d'Internacional de l'organisme, Berta Pérez.
A més, la missió compta amb la col·laboració d'Acció (agència per a la competitivitat empresarial de la Generalitat), Fundació Mobile World Congress, Port de Barcelona, Turisme de Barcelona i Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA).
Les empreses pertanyen a diferents sectors com la informació, la IA, l'automoció, la construcció o la biomedicina, i tenen l'objectiu d'establir contactes, explorar diferents maneres d'internacionalitzar-se i identificar oportunitats en sectors estratègics.
Hi haurà trobades i visites a organitzacions i empreses com el Mobile World Congress Shanghai, el Huawei Shanghai Research Center, el hub Zhangjiang Science City, la fira Transport Logistic Xina o el port de la ciutat, el principal per tràfic de contenidors al món.
També es duran a terme trobades de 'networking' i captació d'inversions amb el China Construction Bank o el China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), la institució homòloga de la cambra al país.