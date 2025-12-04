La Cambra de Girona reforça la cooperació amb institucions mexicanes

GIRONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El Hub de Salut i Benestar de la Cambra de Girona està liderant una missió empresarial a Guadalajara (Mèxic) per reforçar la cooperació amb institucions de salut, tecnologia i acadèmiques, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, ha mantingut reunions amb la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Clúster Médico, el Clúster de Ingeniería Biomédica, la Secretaría de Innovación del Govern de Jalisco (Mèxic) i empreses de la zona.
El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha explicat que Guadalajara és "un dels ecosistemes més dinàmics de Mèxic en salut i innovació" i que establir un pont estable generarà oportunitats per a les empreses gironines.