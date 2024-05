La Cambra de Girona recorda el 10è aniversari del 'Manifest del Far' a favor del dret a decidir

GIRONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Girona ha rememorat el desè aniversari del 'Manifest del Far', "signat per les cambres de comerç, patronals i entitats empresarials de Catalunya" en favor del dret a decidir al far de Sant Sebastià de Palafrugell (Girona) el 8 de maig del 2014.

El text, que va comptar amb el suport del recentment traspassat expresident del Parlament de Catalunya Joan Rigol, donava "suport incondicional al procés iniciat" pel Parlament que, textualment, havia de permetre que els ciutadans de Catalunya poguessin lliurement i democràticament expressar la seva voluntat sobre el futur del país.

També reclamava el compromís de respectar la decisió que prengués la ciutadania "i donar-hi suport, sigui quina sigui" i que les empreses adaptessin la seva actuació a aquesta voluntat.