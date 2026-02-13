La Cambra de Girona i Leitat impulsaran la innovació empresarial a Girona

GIRONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Girona i Leitat han signat un conveni marc de col·laboració per impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) a empreses de Girona, informen en un comunicat conjunt aquest divendres.
El pacte estableix un marc estable per fomentar la col·laboració entre les dues institucions i facilitar que les empreses puguin accedir a solucions tecnològiques avançades, participar en programes europeus i desenvolupar projectes d'innovació amb suport tècnic especialitzat.
Entre les activitats previstes hi ha l'organització de jornades tècniques, missions comercials, esdeveniments sectorials i visites a laboratoris.
També s'oferirà l'intercanvi d'oportunitats de finançament i la canalització d'empreses interessades a desenvolupar projectes de R+D+I.
L'acord té una vigència de dos anys prorrogables i preveu la definició d'una comissió de seguiment per identificar oportunitats, preparar projectes concrets i avaluar els resultats de la col·laboració.