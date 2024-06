La Cambra de Girona adverteix dels "greuges" de la ZBE i demana que Barcelona no sigui el model

GIRONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Girona ha advertit dels "greuges" que provocaria la zona de baixes emissions (ZBE) i ha demanat que Barcelona no sigui el model a seguir.

Segons explica en un comunicat aquest divendres, la corporació ha presentat al·legacions al projecte de la ZBE durant el procés d'informació pública.

En les seves al·legacions, la Cambra es mostra sorpresa per haver-se inclòs la Devesa a la ZBE, ja que "pràcticament no hi ha tràfic rodat en l'àmbit del parc", i ha advertit que podria comprometre l'activitat del mercat setmanal.

Ha lamentat que la ZBE també inclogui el Recinte Firal i el barri vell, "que ja té el tràfic extremadament limitat", a més dels accessos a les estacions de tren i de busos.

Sobre la comparació amb Barcelona, la Cambra ha assegurat que l'estructura de la composició urbana de Barcelona contemplada per la ZBE és d'una àrea metropolitana, la qual cosa ha assegurat que no passa a Girona.