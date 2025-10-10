La Cambra de Barcelona i el WTC cooperaran per internacionalitzar empreses locals

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona i el World Trade Center Barcelona (WTCB) han signat una acord per impulsar la internacionalització d'empreses barcelonines mitjançant la coordinació de les sol·licituds d'actors estrangers interessats a connectar amb l'ecosistema empresarial de la capital catalana.
Segons ha informat en un comunicat aquest divendres, el WTC Barcelona treballarà per detectar oportunitats d'inversió i cooperació internacional mitjançant la seva xarxa de contactes pròpia i la pertinença a la World Trade Centers Association (WTCA), que integra més de 300 WTC a prop d'un centenar de països.
Per la seva banda, la Cambra de Barcelona avaluarà aquestes demandes, les integrarà en les seves missions institucionals i facilitarà la connexió amb les empreses locals que "es puguin beneficiar d'aquest nou pont amb els mercats internacionals".
El director general del WTCB, Carles Anglada, ha destacat que aquest acord "reforça el paper de Barcelona dins la xarxa mundial de negocis" i que facilita eines a les companyies per obrir-se a nous mercats.
Per la seva banda, el director gerent de la Cambra de Barcelona, Roger Guasch, ha posat en valor que aquesta cooperació "garanteix que les delegacions i inversors que arriben a Barcelona trobin un acompanyament proper i eficient".