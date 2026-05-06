La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental es reivindica com un "punt de trobada empresarial"

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental s'ha reivindicat com un "gran punt de trobada empresarial" durant la celebració del Dia de la Cambra, que ha comptat amb més de 200 participants, informa la corporació en un comunicat aquest dimecres.
La jornada s'ha centrat en la intel·ligència artificial i com aplicar-la "amb criteri, claredat i resultats tangibles".
A més, s'han lliurat els Reconeixements Cambra 2026 a Sagalés per la seva trajectòria empresarial; a la Fundació El Xiprer pel seu compromís social; a Relats per la internacionalització; a la Fundació Sanitària Mollet per la seva innovació i sostenibilitat, i a Abel Artesans pel comerç.