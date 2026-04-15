La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental reconeixerà 5 empreses i entitats de la comarca

La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental reconeixerà cinc empreses i entitats de la comarca que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres, durant el Dia de la Cambra, el pròxim 5 de maig al Campus Fundació de Mollet del Vallès.
Els Reconeixements Cambra 2026 destacaran el paper de Sagalés, la Fundació El Xiprer, Relats, la Fundació Sanitària Mollet i Abel Artesans, informa la Cambra aquest dimecres en un comunicat.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, Pep Garcia, ha explicat que aquests són exemples d'ambició i superació empresarials, però també d'impacte social i de respecte pel medi ambient: "Ens recorden que l'empresa també exerceix un paper clau en la construcció d'una societat millor".
"Aquest és el nostre particular homenatge a empreses i entitats vinculades al nostre territori que representen el millor 'saber fer' del Vallès Oriental", ha afegit.
El Dia de la Cambra al Vallès Oriental, que compta amb el suport d'Ibercaja, Etalentum i Samsung, també inclourà una conferència central a càrrec de l'expert en IA Carlos Escapa, amb el títol 'La IA en la pràctica: sense soroll ni exageracions'.