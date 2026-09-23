La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental presenta la implantació de la factura electrònica

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental ha organitzat una jornada el pròxim 28 de setembre a Sant Feliu de Codines (Barcelona) per ajudar les empreses a implementar la factura electrònica, informa en un comunicat aquest dimecres.
La trobada permetrà "conèixer les claus i implicacions de l'entrada en vigor progressiva" de la factura electrònica i preparar-se per a la seva adaptació.
Durant la jornada es podran aclarir els principals dubtes sobre aquesta eina, "que serà clau en el procés de transformació digital de les empreses".