La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental (Barcelona) llança el programa Impulsa Startup-Despega

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Les candidatures es poden presentar fins al 30 de juny al web del programa
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental (Barcelona) ha desenvolupat el programa Impulsa Startup-Despega per accelerar projectes emprenedors tecnològics i consolidar el model de negoci de les empreses emergents de la zona.
El programa es farà a Granollers, començarà al setembre i seleccionarà projectes que en aquesta edició s'han de centrar en solucions per millorar la logística i la distribució avançada, informa en un comunicat aquest dimarts.
Rebran durant 4 mesos formacions valorades en 4.000 euros per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema i preparar-se per aconseguir finançament.
El termini per presentar les candidatures estarà obert fins al 30 de juny al web del programa.
Al desembre, en un acte presencial, les dues millors iniciatives seleccionades pel jurat del programa rebran un premi de 4.800 i 1.600 euros.